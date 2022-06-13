Кирилл Серебренников рассказал, что Роман Абрамович оплатил лечение Андрея Звягинцева в Германии

Вадим Карасев

Кирилл Серебренников дал интервью изданию The Guardian, в котором вновь осудил военную спецоперацию на Украине и объяснил, почему ранее в мае, на пресс-конференции в Каннах, призвал снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича.

По словам режиссера, он лишь повторил слова украинского президента Владимира Зеленского, который в марте попросил США не включать Абрамовича в санкционный список. Серебренников посчитал, что Абрамович может быть важной фигурой в переговорах России и Украины. Кроме того, предприниматель сделал многое для развития российской культуры, поэтому промолчать было бы попросту "нечестно".

Я решил, что будет важно высказаться. Абрамович очень помог современной российской культуре. А еще он буквально помогал творческим деятелям выжить.

Серебренников рассказал, что в прошлом году миллиардер оплатил медицинские расходы номинанта на премию "Оскар" Андрея Звягинцева, которого на несколько недель ввели в искусственную кому во время лечения от коронавируса в Германии.





Роман Абрамович

Также Серебренников высказался об отмене по всему миру русской культуры. Он сказал, что понимает, почему это происходит, но не согласен с такой политикой.

Должны ли мы стрелять себе в ногу из солидарности? Какая польза от этого? Да, сейчас не время для прославления матрешек, балалаек, народных танцев. Но всегда должно быть место для умной, сложной, честной русской культуры, для человеческих историй.

Режиссер заметил, что бойкотирование Достоевского, Чехова и Чайковского лишь укрепляет пропаганду Кремля. Он также подчеркнул, что во время работы в "Гоголь-центре" никогда не сотрудничал и не шел на компромисс с властью.

Мы не получали никаких грантов, получали только одни проблемы, уголовные дела и расследования. Мы фигурировали во всех черных списках. Они много лет хотели закрыть "Гоголь-центр". Я боюсь, что сейчас им это удастся.

Напомним, что в мае на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Ольга Петелина