Лариса Андерсен – понедельник день не тяжелый 13 числа

📆13 июня, понедельник самое время чем-нибудь заняться. Луна🌙 в Стрельце♐️. День благоприятный во всех отношениях. В первой половине дня Луна делает гармоничный аспект с Юпитеру, который является ее диспозитором (управляет знаком, в котором находится Луна🌙). Это положительно влияет на события дня, так как есть элемент везения😜. Днем начнет ощущаться гармоничный аспект Луны🌙 с Марсом, что хорошо для активной деятельности, можно сходить в спортзал, сделать генеральную уборку или заняться делами, требующими больших энергозатрат. С этого дня начинает ощущаться напряжённый аспект Венеры с Сатурном. Этот аспект актуализирует в ближайшее время тему отношений, взаимных обязательств в партнерстве. ❤️Во благо вам и Вселенной!