Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
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Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние

Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
14 июня нас ожидает Полнолуние в Стрельце!♐ ❗❗Вообще Полнолуние  это время пик  силы и всплеск энергетики! 🙋‍♀️ Что нас ждет завтра? 💢Мыслительные процессы идут легче, и лучше отказаться от тяжелой физической работы! 💢Старайтесь браться за короткие и быстрые дела! 💢Оформление документов, подсчеты, планирование, все в этот день будет с пользой! 💢Поездки тоже хорошо пройдут  как для отдыха, так и по работе. 🔥🔥 А сегодня в ночь: Четыре обряда, которые можно провести на полную луну: 💰💰💰Денежный обряд: положите свой кошелек в ночь на полнолуние открытым на подоконник, до утра 👨‍👩‍👦Если беспокоитесь за семью, то нужно взять соль  и посыпать ее у входа в дом. ❤❤Для красоты: поставить воду на подокоеник в емкости на ночь, чтобы на нее всю ночь падал лунный свет, утром ею умыться. ☀️☀️Чтобы сбылось желание: возьмите свечу, бумагу, напишите что вы хотите, после этого сожгите листок  с помощью свечи, пепел в окно! 🔥🔥🔥Все ритуалы нужно проводить в полчночь! https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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