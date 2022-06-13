Макрон поручил минобороны Франции пересмотреть расходы на армию
15:28 Автор: Михаил Хорошилов
Источник: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил минобороны пересмотреть положения закона о военном программировании, по которому выделяются средства на нужды вооруженных силы страны, на фоне геополитических событий.
В настоящее время законом заложены расходы на период с 2019 по 2025 годы. Однако в свете событий на Украине глава республики сообщил, что она «вступила в военную экономику».
«Я попросил министра (обороны) и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий», — заявил Макрон, чьи слова приводит РИА Новости, на открытии выставки оружейной промышленности в пригороде Парижа.
Ранее Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленский пообещал тому продолжить поставки тяжелого вооружения, финансовую поддержку и гуманитарную помощь, а также обозначил требование к России прекратить наступление. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал позицию Франции оторванной от реальности.
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