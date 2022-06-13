Матвиенко призвала построить приют для бездомных животных в Кисловодске

18:48 Автор: Михаил Хорошилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала построить приют для бездомных животных в Кисловодске. Для этой цели она предложила привлечь частные инвестиции, сообщает «СенатИнформ».

В понедельник Матвиенко посетила Кисловодск, где оценила работы по реконструкции проспекта Ленина. В ходе встречи с властями города она рассказала, что его жители часто жалуются на бродячих собак на улицах курорта и озвучила свое предложение о строительстве приюта.

В то же время стало известно, что в Кисловодске выделили 800 гектаров земли под возведение нового санаторно-курортного комплекса, который будет рассчитан на 15 тысяч койко-мест.

Ранее Валентина Матвиенко первой привлекла внимание руководства страны к проблемам Кисловодска. В результате кабмин разработал и принял комплексный план развития города-курорта до 2030 года. Глава Совфеда и сенаторы держат на постоянном контроле реализацию программы обновления Кисловодска. В июне 2019 года Матвиенко присвоили звание почетного гражданина города.

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