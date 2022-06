Метроидвания The Last Case of Benedict Fox в духе Лавкрафта выйдет на Xbox и в Game Pass

Вадим Карасев





На Xbox & Bethesda Showcase одним из анонсов стала игра от студии Plot Twist, которая называется The Last Case of Benedict Fox («Последнее дело Бенедикта Фокса»). Игра выполнена в жанре метроидвании в сочетании с кинематографическим платформером. Проект имеет уникальный визуальный стиль и мир в духе ужасов Лавкрафта.





Сами разработчики говорят, что в The Last Case of Benedict Fox игрокам предстоит «сражаться с демонами, решать сложные головоломки и исследовать сюрреалистические лабиринты, раскрывая при этом закрученный и захватывающий сюжет, в котором участвуют тайные организации, запрещенные ритуалы и хладнокровные убийства». Ниже можно видеть несколько скриншотов, которые демонстрируют уникальный стиль игры.

Одна из особенностей The Last Case of Benedict Fox — наличие у главного героя компаньона — это демоническое существо, с которым Бенедикт связан с рождения. Компаньон дает возможность главному герою исследовать умы недавно умерших, на чем будет строиться часть игровых механик.

Релиз The Last Case of Benedict Fox состоится весной 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

Watch this video on YouTube