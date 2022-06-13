Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России и планах на будущее

Вадим Карасев

На YouTube-канале "Настоящее время" появилось интервью с Михаилом Шацем. В нем шоумен рассказал, среди прочего, о причинах отъезда из России. По словам Шаца, после начала специальной военной операции на Украине его жизнь "рухнула", а из-за закона о фейках он перестал чувствовать себя в безопасности.

Вначале я так же, как и все, переживал вообще абсолютный ужас и кошмар. Я не знал, что делать. Где-то на второй день я понял, что жизнь рухнула, что я абсолютно точно не могу существовать в этих обстоятельствах, что у меня нет способа выражать себя. <...> Понятно, первые дни я 24/7 сидел в телеграме, я общался со всеми, с кем мог, писал какие-то посты.

Потом был следующий этап, когда вышел закон о фейках: встала угроза уголовного преследования, были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я прямо испытывал серьезное давление, которое меня вынудило к чему-то, нет, но это было неприятно. Это были звонки, сообщения. <...> Моя позиция была такой, что я остался бы в России только в одном случае, если бы дочка осталась в России. Но мы приняли совместное решение и уехали. Сидеть и следовать законам о фейках не было никаких возможностей, внутренних эмоциональных. И, собственно, на этом заканчивалась вся работа. И поэтому все.





В настоящий момент Шац находится в Израиле. Он планирует совместно со своей старшей дочерью Соней перезапустить подкаст "Папа, закрой дверь" об отношениях родителей и детей.

Он был очень хорошим и популярным, и он всегда говорил о каких-то отношениях именно внутри семьи, с родителями, поколений. И я думаю, что сейчас <...> это очень важно. Потому что раскол поколенческий сейчас является наиболее острым. И мы решили перезапустить его здесь на моем канале, вот он выйдет, мы сейчас готовимся к съемкам. Будут съемки здесь в Израиле.

Михаил дал совет людям, которые из-за разных взглядов на политическую ситуацию в мире не могут найти общий язык со своими близкими.

Слушайте, мне кажется, что мы всегда говорили в этом подкасте об одном, что вообще единственный способ – это только разговаривать. Я знаю семьи, где не произошел раскол, несмотря на разницу взглядов. Этот раскол люди избегают только одним: они обходят болезненные темы, они просто общаются, они говорят о быте, о каких-то детях, о квартирах, о вещах.

В заключение Шац сказал, что допускает мысль о том, что он больше никогда не вернется в Россию, хотя ему "трудно это принять".





Татьяна Лазарева

Недавно супруга шоумена Татьяна Лазарева, которая сейчас живет в Испании отдельно от мужа, дала интервью Ирине Шихман.

Ольга Петелина