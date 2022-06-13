Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass
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Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass

Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass


Студия Obsidian в ходе Xbox & Bethesda Showcase анонсировала игру Pentiment, про которую ходило много слухов в последние годы. Pentiment — это RTG-игра в стиле Disco Elysium, которая будет доступна уже в ноябре 2022 года.

Руководит разработкой Pentiment в Obsidian известный игровой инсайдер Джош Сойер. Ниже можно посмотреть первый трейлер Pentiment — игра предложит совершить «историческое повествовательное путешествие».

Действие Pentiment происходит в Баварии 16-го века. Игроки отправятся в повествовательное путешествие глазами художника-подмастерья Андреаса Малера во времена великих социальных волнений.

Выходит Pentiment на Xbox и PC, сразу в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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