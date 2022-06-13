Муж Наргиз Закировой бросил жену

Певица Наргиз Закирова по слухам, осталась без мужа. Недавно стало известно, что звезде шоу «Голос» запретили въезд в страну до 20172 года. Сейчас Наргиз Закирова находится в родном Узбекистане, вот только рядом с ней не видно ее супруга Антона Ловягина. Несколько месяцев назад артистка узаконила отношения с техником из своей команды Антоном Ловягиным, который младше ее на 12 лет. Правда, позже призналась, что их брак неофициальный. «Это совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. На самом деле у меня всю жизнь не было отбоя от поклонников, поэтому я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка», — откровенничала 51-летняя исполнительница.Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Из-за нелестных высказываний в адрес России Закирова вынуждена проживать за границей. А вот что происходит с Антоном — пока неизвестно. Наргиз активно делится подробностями пребывания в Узбекистане, вот только о Ловягине не говорит ни слова... «Еще меня очень беспокоит судьба любимого мужчины Наргиз — ее бывшего техника Антона Ловягина. Говорили, что раньше у него были отношения с директором Григория Лепса Наташей. Когда Наташа от Лепса ушла, я думал: «Как же он будет дальше жить?» Но Ловягин — раз! — и присосался к Наргиз. Как сыр в масле с ней катался. На гастролях утром выпивал водочки, вечером — коньячка. И все за счет организаторов. А теперь и с Наргиз случилась неудача. По информации от наших общих знакомых, когда ее депортировали, Ловягина она оставила в Москве со своими собачками. Эти собачки всегда доставляли кучу проблем. Наргиз возила их с собой на гастроли. Вторая, правда, появилась позднее. При мне была только одна. А вот что будет дальше с Ловягиным — непонятно. Наргиз вроде объявляла, что вышла за него замуж. Но не уверен, правда ли это. Могла и придумать для пиара. Если они реально расписались, это может Ловягина спасти. Тогда у него будет шанс поехать в США, оформить воссоединение семьи и сделать американские документы. А если не расписались, боюсь, ему придется искать новую покровительницу. Зачем ей еще один альфонс? Прежний, итальянец, тоже не работал и жил за ее счет. Помню, как на гастролях в Воронеже она по видеосвязи с ним разводилась.», — поделился бывший организатор концертов артистки Сергей Лавров, «ЭГ».