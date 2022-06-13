Наталья Поклонская рассказала о своей отставке
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Наталья Поклонская рассказала о своей отставке

Наталья Поклонская рассказала о своей отставке
Наталья Поклонская лишилась своего поста. Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в «Телеграм» разместила указ о своем освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества. «Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!», сказала Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Заметим, что Наталья Поклонская не стала сообщать каких-то подробностей своей отставки с высокой должности. Также пока не ясно, куда она перейдет работать. Напомним, что Наталья Поклонская позволила себе ряд неоднозначных высказываний о событиях на Украине. Некоторые посчитали, что ее отставка связана именно с этим.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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