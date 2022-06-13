Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
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Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес

Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Звезда балета Николай Цискаридзе заявил, что его имя стоит куда больше критики. Еще недавно танцор блистал на сцене Большого театра, а теперь он собирает аудиторию перед телевизорами программой «Сегодня вечером», в которой месяц назад стал ведущим. При этом гордость российского балета остается исполняющим обязанности ректора Академии русского балета А.Я. Вагановой, где до этого пять лет был ректором. И, похоже, не всем это было по нраву. Как всегда, у Цискаридзе, помимо преданных поклонников, хватает злопыхателей. Артист прекрасно понимает, что на том уровне, которого он сумел достичь, без этого никак. Тем более что свое мнение он никогда не боялся высказывать открыто.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Но понимаете, в чем дело? Кого-то, может быть, бы это раздражало. Мне безразлично. Мне безразлично. Я — Николай Цискаридзе. Это гораздо сложнее было завоевать», — заявила знаменитость. Ранее он говорил, что хоть и является по национальности грузином, но считает себя русским человеком, патриотом страны. И потому с гордостью носит звание народного артиста РФ. «Я выращен русской балетной школой. Мои педагоги все себя считали русскими артистами, хотя они разных национальностей»,  — объяснил свою позицию Николай в программе «ОтЛичная жизнь» на «Пятом канале». При этом 48-летний Цискаридзе еще и народный артист Северной Осетии, лауреат двух Государственных премий РФ и трёх театральных премий «Золотая маска». Является членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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