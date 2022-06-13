Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass

Вадим Карасев





Разработчики игры Scorn на конференции Xbox & Bethesda Showcase представили новый трейлер своего ожидаемого проекта. Кроме того, они сообщили дату релиза игры. Проект выходит на Xbox Series X | S и PC в этом году 21 октября.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Scorn. Напомним, что разработчики позиционируют свой проект как хоррор с элементами экшена, несмотря на сражения, которые демонстрируются в различных видео. По словам создателей Scorn, игрокам предстоит больше прятаться, чем вступать в прямую конфронтацию с врагами.

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Сразу после релиза игра Scorn будет в Game Pass.