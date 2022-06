Огромные корабли, которые не знают себе равных

1. Knock NevisКорабль-легенда. Построен Knock Nevis был в 1979 году на японских верфях. До сих пор судно остается самым большим нефтяным танкером в истории. Загрузить на борт можно было 687 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом габариты судна не позволяли ему не только ходить по основным каналам, но даже заходить в большинство портов мира. Протяженность борта – 458 метров. При этом экипаж танкера составлял всего 35 человек.2. CSCL GlobeСамый большой контейнеровоз на планете. Построен CSCL Globe в 2014 году. В общей сложности на верфях было произведено 20 подобных судов. Протяженность борта контейнеровоза равняется 400 метрам. Каждое судно может взять на борт около 18 тысяч контейнеров типа TEU. При этом скорость движения будет достигать 26 узлов.3. TIСемейство танкеров TI – это самые большие суда в своем классе из числа существующих в данный момент. По своим габаритам они уступают только легендарному Knock Nevis, однако последний, как уже было отмечено, давно отправлен в утиль. На сегодняшний день по морям и океанам ходит четыре танкера TI. Протяженность борта – 380 метров. Водоизмещение – 440 тысяч тонн.4. Oasis of the SeasОгромный пассажирский лайнер. Один из самых высоких пассажирских лайнеров на планете, за что «Oasis of the Seas» даже называют плавучим небоскребом. Высота судна превышает 80 метров. Длина борта – 360 метров. Ширина 60.5 метров. Водоизмещение пассажирского лайнера превышает отметку в 225 тысяч тонн. Отдыхать на судно может 6 880 пассажиров.5. Q-MaxСемейство перевозчиков газа, которые в своем семействе признаются самыми большими. Один Q-Max может взять на борт до 270 тысяч кубометров сжиженного газа. Длина борта такого транспортера составляет 345 метров. Ширина судна – 55 метров. Суда проектировались с учетом возможности прохождения Суэцкого канала, но не могут пересечь Панамский.6. RMS Queen Mary 2Самый большой пассажирский лайнер и до сих пор один из самых роскошных лайнеров на планете. Построен в Великобритании. На данный момент может принять на борт до 2 695 пассажиров. Протяженность борта – 345 метров. Ширина судна – 41 метр. Водоизмещение RMS Queen Mary 2 достигает 80 тысяч тонн.7. USS Enterprise (CVN-65)Самый большой атомный авианосец в мире. Построен корабль был еще в 1961 году в США. Водоизмещение плавучего аэродрома достигает 93.4 тысяч тонн. При этом скорость корабля может достигать 33.6 узлов. Длина борта «Enterprise» равняется 342 метрам. На борту, не считая пилотов самолетов, служит 3 тысячи матросов и офицеров.8. ССВ-33Самый большой разведывательный корабль и одновременно самый большой корабль с ядерной силовой установкой. Построен ССВ-33 был в Советском Союзе. Длина борта достигала 265 метров. На воду ССВ-33 пустили в 1989 году. Водоизмещение борта составляло 36.5 тысяч тонн. Судно совершило всего один единственный рейд от Балтики до Камчатки. Развал страны и 1990-е пережить ССВ-33 не смог.9. Club Med 2Самый большой круизный парусный корабль, существующий на сегодняшний день. Построен в Германии. Длина борта судна составляет 194 метра. Построен Club Med 2 был еще в 1994 году и остается на плаву по сей день. Водоизмещение парусника составляет 15 тысяч тонн. На борту расположено 8 пассажирских палуб с 197 каютами.10. Planet SolarСамый большой в мире корабль, функционирующий полностью на солнечной энергии. Строго говоря – это морской катамаран. Длина судна составляет 31 метр. Ширина борта – 15 метров. Общая площадь солнечных батарей на его борту достигает 537 кв.м. В движение Planet Solar приводится парой двигателей. Максимальная скорость может достигать 14 узлов.