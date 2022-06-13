Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет

Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет


Студия Obsidian представила на Xbox & Bethesda Showcase свою новую игру — проект Pentiment. Игра получила релизное окно — ноябрь 2022 года, что явно указывает на продвинутую стадию разработки. Выйдет проект на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза он будет доступен в Game Pass.

Pentiment — это игра, разработку которой контролирует известный в игровой индустрии геймдизайнер Джош Сойер (Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas). Над концепцией Pentiment он работал на протяжении 30 лет, с начала 90-х годов — об этом геймдизайнер рассказал в интервью порталу IGN. Однако полноценно, по его словам, разработка игры стартовала 4 года назад, и изначально он работал над игрой вдвоем с арт-директором Ханной Кеннеди, а после их команда расширилась.


Игра Pentiment представляет собой приключенческий квест с детективными элементами. Главная особенность проекта — многогранный сюжет, на который будут влиять действия игроков. События в игре разворачиваются на протяжении 25 лет в сеттинге Верхней Баварии XVI века. Главный герой — подмастерье Андреас Малер, который оказывается невольно вовлеченным в череду убийств. Игрокам предстоит вести расследование этих убийств и проживать жизнь главного героя.


Джош Сойер отмечает, что правильные ответы игра на вопрос «Кто убийца?» давать не будет. Игрокам предстоит самим принимать решения, и далеко не факт, что обвинен в преступлениях должен быть действительно виноватый:

В игре вы решаете, кто поплатится за преступление. Может быть, это человек, который действительно его совершил. Может, это человек, который, как вам кажется, заслуживает наказания, независимо от того, виноват ли он. Может, это просто тот, кто вам меньше всех нравится. А может, это тот, по которому окружающие не будут скучать.


Игра имеет уникальный визуальный стиль. Джош Сойер в интервью рассказывает, что он хотел создать проект, который напоминает средневековые рукописи и гравюры на дереве, а также иллюстрации из самых ранних печатных книг.




Джош Сойер отмечает, что игра является исторической, из нее люди смогут «лучше узнать о жизни в Европе 16 века». При этом, может понравиться проект не только любителям истории, он не требует наличия первоначальных знаний о тех или иных исторических событиях.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет
Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты,
Все игры с Xbox & Bethesda Showcase выйдут в течение ближайших 12 месяцев
Все игры с Xbox & Bethesda Showcase выйдут в течение ближайших 12
Художник Шарль Лебрён представил, как бы выглядел человек, если бы он произошел не от приматов
Художник Шарль Лебрён представил, как бы выглядел человек, если бы он
Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков
Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков
Сюрприз: Valheim добавят в Game Pass — одну из лучших игр 2021 года
Сюрприз: Valheim добавят в Game Pass — одну из лучших игр 2021 года
В 19 веке кетчуп продавался как эффективное лекарство от ревматизма, диареи и экземы
В 19 веке кетчуп продавался как эффективное лекарство от ревматизма,
Подборка худших фильмов, снятых по комиксам DC
Подборка худших фильмов, снятых по комиксам DC
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты
Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7,
Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation
Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation
Огромные корабли, которые не знают себе равных
Огромные корабли, которые не знают себе равных
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass

Топ на сегодня

20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем разводе
Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Максим Галкин рассказал о своем патриотизме
Максим Галкин рассказал о своем патриотизме
Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле
Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле

Еще по теме

Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass
Инсайдер: Новый эксклюзив Xbox от Obsidian будет называться Pentiment
Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдер: Xbox выпустит Project Belfry и Project Pentiment в 2022 году