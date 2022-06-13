Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет

Вадим Карасев





Студия Obsidian представила на Xbox & Bethesda Showcase свою новую игру — проект Pentiment. Игра получила релизное окно — ноябрь 2022 года, что явно указывает на продвинутую стадию разработки. Выйдет проект на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза он будет доступен в Game Pass.

Pentiment — это игра, разработку которой контролирует известный в игровой индустрии геймдизайнер Джош Сойер (Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas). Над концепцией Pentiment он работал на протяжении 30 лет, с начала 90-х годов — об этом геймдизайнер рассказал в интервью порталу IGN. Однако полноценно, по его словам, разработка игры стартовала 4 года назад, и изначально он работал над игрой вдвоем с арт-директором Ханной Кеннеди, а после их команда расширилась.





Игра Pentiment представляет собой приключенческий квест с детективными элементами. Главная особенность проекта — многогранный сюжет, на который будут влиять действия игроков. События в игре разворачиваются на протяжении 25 лет в сеттинге Верхней Баварии XVI века. Главный герой — подмастерье Андреас Малер, который оказывается невольно вовлеченным в череду убийств. Игрокам предстоит вести расследование этих убийств и проживать жизнь главного героя.





Джош Сойер отмечает, что правильные ответы игра на вопрос «Кто убийца?» давать не будет. Игрокам предстоит самим принимать решения, и далеко не факт, что обвинен в преступлениях должен быть действительно виноватый:

В игре вы решаете, кто поплатится за преступление. Может быть, это человек, который действительно его совершил. Может, это человек, который, как вам кажется, заслуживает наказания, независимо от того, виноват ли он. Может, это просто тот, кто вам меньше всех нравится. А может, это тот, по которому окружающие не будут скучать.





Игра имеет уникальный визуальный стиль. Джош Сойер в интервью рассказывает, что он хотел создать проект, который напоминает средневековые рукописи и гравюры на дереве, а также иллюстрации из самых ранних печатных книг.

Джош Сойер отмечает, что игра является исторической, из нее люди смогут «лучше узнать о жизни в Европе 16 века». При этом, может понравиться проект не только любителям истории, он не требует наличия первоначальных знаний о тех или иных исторических событиях.

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