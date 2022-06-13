Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





В рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft показала долгожданный полноценный геймплей Starfield. В ролике, который длится 15 минут можно посмотреть на различные аспекты проекта. Показали различные аспекты игры — кастомизацию персонажа, древо прокачки и способностей, крафтинг.

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Напомним, что релиз Starfield должен был состояться в ноябре 2022 года, но еще несколько недель назад разработчики объявили, что переносят проект на первую половину 2023 года. Точную дату Starfield в ходе игрового шоу Xbox и Bethesda не назвали.

Игра Starfield разрабатывается эксклюзивно для Xbox Series X | S и PC. Она будет в Game Pass сразу после релиза.