Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase
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Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase

Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase


В рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft показала долгожданный полноценный геймплей Starfield. В ролике, который длится 15 минут можно посмотреть на различные аспекты проекта. Показали различные аспекты игры — кастомизацию персонажа, древо прокачки и способностей, крафтинг.


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Напомним, что релиз Starfield должен был состояться в ноябре 2022 года, но еще несколько недель назад разработчики объявили, что переносят проект на первую половину 2023 года. Точную дату Starfield в ходе игрового шоу Xbox и Bethesda не назвали.

Игра Starfield разрабатывается эксклюзивно для Xbox Series X | S и PC. Она будет в Game Pass сразу после релиза.

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По материалам: newxboxone

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