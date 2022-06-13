Подборка худших фильмов, снятых по комиксам DC

Отряд самоубийц (2016)Самый знаменитый провал комиксового фильма десятых годов! Уилл Смит, Марго Робби, Виола Дэвис, Скотт Иствуд, Кара Делевинь и, конечно же, Джаред Лето — все эти люди не смогли спасти картину от её ужасающего сценария. А Джокера в исполнении Лето теперь считают худшим воплощением этого героя на экране.Несмотря на сверхнизкие оценки у фильма есть «Оскар»! За грим и причёски. Но зрителям, посмотревшим это горе, от этого не легче.IMDb: 5.9Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)Одним из главных плюсов «Отряда самоубийц» была Харли Квинн в исполнении Марго Робби, чью игру отмечали даже самые ярые хейтеры фильма. Поэтому на свет появился сольный фильм про Квинн, куда пригласили Юэна Макгрегора на роль злодея, и получилось… ровно так же плохо! По крайней мере, по мнению зрителей. Да и к тому же кассовые сборы фильма оказались очень и очень скромными.IMDb: 6.0Возвращение Супермена (2006)Казалось бы, этот фильм должен оказаться полным перезапуском истории супергероя, но на самом деле это прямое продолжение картины «Супермен 2» 1980 года, только с другими актёрами. Подобное уже выглядело странным решением, но зато злодея, Лекса Лютера, здесь сыграл Кевин Спейси.В итоге фильм прославился своей уникальной вырезанной сценой, которая вошла в историю, как самая дорогая! Ну, а оценки зрителей вы сами видите.IMDb: 6.1Чудо-женщина: 1984 (2020)Первый фильм про супергероиню-амазонку в исполнении Галь Гадот вышел очень даже неплохим и стал одним из лучших проектов Расширенной вселенной DC. А вот супернаивный сиквел в декорациях 1980-х годов вышел ужасным. Особенно его заклевали на родине, выдав оценку даже ниже, чем «Отряду самоубийц».IMDb: 5.4Зелёный Фонарь (2011)У фильма есть один плюс — во время съёмок познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. В остальном это главный CGI-кошмар начала 2010-х годов.IMDb: 5.5Бэтмен и Робин (1997)Фильм, чья провальность легендарна! Наверное, это самый известный известный пример плохого фильма по комиксам в истории. Джордж Клуни в роли Бэтмена, Арнольд Шварценеггер и Ума Турман в роли злодеев, бюджет в 125 миллионов долларов, но такое ужасное воплощение.IMDb: 3.7Женщина-кошка (2004)Проект, ставший ночным кошмаром для Холли Берри. В нём всё пошло не так, и он заслуженно отхватил от «Золотой малины» награды за худшую актрису, худший сценарий, худшего режиссёра и в целом худший фильм года.IMDb: 3.4Супермен 3 (1983)Если вышеупомянутая кинофрашиза про Бэтмена держалась аж три фильма, прежде чем потерпеть фиаско, то франшиза про Супермена с Кристофером Ривом в главной роли провалилась уже после второй части. А что, скатывание фильмов с несколькими продолжениями распространяется и на супергеройские проекты.IMDb: 5.0Супермен 4: В поисках мира (1987)Супермен вынужден уничтожить всё ядерное оружие на Земле и сразиться с Ядерным человеком — злодеем, которого придумали исключительно для этого фильма. Критики отмечали слабые спецэффекты даже для того времени и малую заинтересованность всех участников фильма в его съёмке, что было заметно сквозь экран.IMDb: 3.7Джона Хекс (2010)Да, это тоже DC Comics! Супергеройский вестерн с Джошом Бролином, будущим Таносом, и Меган Фокс, а также с прыгающим, несфокусированным сюжетом, который выглядит, как будто создатели очень торопились наконец отделаться от этого проекта.IMDb: 4.7Супергёрл (1984)Как вы заметили, под эгидой DC вышло немалое количество фильмов про супергероинь, вот только не все они могут похвастаться хорошим качеством. Вот и история двоюродной сестры Супермена в исполнении Хелен Слейтер про её борьбу с земной ведьмой зрителям не понравилась. К тому же фильм ужасно провалился в прокате, собрав всего 14 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.IMDb: 4.4Возвращение болотной твари (1989)Да, это тоже DC! Во-первых, возвращение? Да, существует и первая часть истории про этого неочевидного комиксового героя. Кстати, да, это супергерой, хоть и «тварь». Как обычно, это бывает в фильмах, несчастный учёный стремился к добрым делам, но в ходе рискованного эксперимента случайно превратился в грязного монстра. Визуальная составляющая фильма отлично сочетается с подобной задумкой — классические треш-костюмы из фантастических картин 80-х годов.Первая часть, разумеется, получила очень низкие оценки, но Болотная тварь вернулась! Чтобы забрать свои заслуженные баллы ниже отметки в 5 из 10.IMDb: 4.6Мистер Сталь (1997)Знаменитый баскетболист Шакил О’Нил примерил на себя роль супергероя в стальных доспехах. Что же из этого вышло? Катастрофа! Особо выделяются плохая актёрская игра и огромная, размером с самого О’Нила, куча клише.IMDb: 2.9