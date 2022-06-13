Подборка худших фильмов, снятых по комиксам DC
Сегодня, 12:50
Отряд самоубийц (2016)
Самый знаменитый провал комиксового фильма десятых годов! Уилл Смит, Марго Робби, Виола Дэвис, Скотт Иствуд, Кара Делевинь и, конечно же, Джаред Лето — все эти люди не смогли спасти картину от её ужасающего сценария. А Джокера в исполнении Лето теперь считают худшим воплощением этого героя на экране.
Несмотря на сверхнизкие оценки у фильма есть «Оскар»! За грим и причёски. Но зрителям, посмотревшим это горе, от этого не легче.
IMDb: 5.9
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)
Одним из главных плюсов «Отряда самоубийц» была Харли Квинн в исполнении Марго Робби, чью игру отмечали даже самые ярые хейтеры фильма. Поэтому на свет появился сольный фильм про Квинн, куда пригласили Юэна Макгрегора на роль злодея, и получилось… ровно так же плохо! По крайней мере, по мнению зрителей. Да и к тому же кассовые сборы фильма оказались очень и очень скромными.
IMDb: 6.0
Возвращение Супермена (2006)
Казалось бы, этот фильм должен оказаться полным перезапуском истории супергероя, но на самом деле это прямое продолжение картины «Супермен 2» 1980 года, только с другими актёрами. Подобное уже выглядело странным решением, но зато злодея, Лекса Лютера, здесь сыграл Кевин Спейси.
В итоге фильм прославился своей уникальной вырезанной сценой, которая вошла в историю, как самая дорогая! Ну, а оценки зрителей вы сами видите.
IMDb: 6.1
Чудо-женщина: 1984 (2020)
Первый фильм про супергероиню-амазонку в исполнении Галь Гадот вышел очень даже неплохим и стал одним из лучших проектов Расширенной вселенной DC. А вот супернаивный сиквел в декорациях 1980-х годов вышел ужасным. Особенно его заклевали на родине, выдав оценку даже ниже, чем «Отряду самоубийц».
IMDb: 5.4
Зелёный Фонарь (2011)
У фильма есть один плюс — во время съёмок познакомились Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. В остальном это главный CGI-кошмар начала 2010-х годов.
IMDb: 5.5
Бэтмен и Робин (1997)
Фильм, чья провальность легендарна! Наверное, это самый известный известный пример плохого фильма по комиксам в истории. Джордж Клуни в роли Бэтмена, Арнольд Шварценеггер и Ума Турман в роли злодеев, бюджет в 125 миллионов долларов, но такое ужасное воплощение.
IMDb: 3.7
Женщина-кошка (2004)
Проект, ставший ночным кошмаром для Холли Берри. В нём всё пошло не так, и он заслуженно отхватил от «Золотой малины» награды за худшую актрису, худший сценарий, худшего режиссёра и в целом худший фильм года.
IMDb: 3.4
Супермен 3 (1983)
Если вышеупомянутая кинофрашиза про Бэтмена держалась аж три фильма, прежде чем потерпеть фиаско, то франшиза про Супермена с Кристофером Ривом в главной роли провалилась уже после второй части. А что, скатывание фильмов с несколькими продолжениями распространяется и на супергеройские проекты.
IMDb: 5.0
Супермен 4: В поисках мира (1987)
Супермен вынужден уничтожить всё ядерное оружие на Земле и сразиться с Ядерным человеком — злодеем, которого придумали исключительно для этого фильма. Критики отмечали слабые спецэффекты даже для того времени и малую заинтересованность всех участников фильма в его съёмке, что было заметно сквозь экран.
IMDb: 3.7
Джона Хекс (2010)
Да, это тоже DC Comics! Супергеройский вестерн с Джошом Бролином, будущим Таносом, и Меган Фокс, а также с прыгающим, несфокусированным сюжетом, который выглядит, как будто создатели очень торопились наконец отделаться от этого проекта.
IMDb: 4.7
Супергёрл (1984)
Как вы заметили, под эгидой DC вышло немалое количество фильмов про супергероинь, вот только не все они могут похвастаться хорошим качеством. Вот и история двоюродной сестры Супермена в исполнении Хелен Слейтер про её борьбу с земной ведьмой зрителям не понравилась. К тому же фильм ужасно провалился в прокате, собрав всего 14 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.
IMDb: 4.4
Возвращение болотной твари (1989)
Да, это тоже DC! Во-первых, возвращение? Да, существует и первая часть истории про этого неочевидного комиксового героя. Кстати, да, это супергерой, хоть и «тварь». Как обычно, это бывает в фильмах, несчастный учёный стремился к добрым делам, но в ходе рискованного эксперимента случайно превратился в грязного монстра. Визуальная составляющая фильма отлично сочетается с подобной задумкой — классические треш-костюмы из фантастических картин 80-х годов.
Первая часть, разумеется, получила очень низкие оценки, но Болотная тварь вернулась! Чтобы забрать свои заслуженные баллы ниже отметки в 5 из 10.
IMDb: 4.6
Мистер Сталь (1997)
Знаменитый баскетболист Шакил О’Нил примерил на себя роль супергероя в стальных доспехах. Что же из этого вышло? Катастрофа! Особо выделяются плохая актёрская игра и огромная, размером с самого О’Нила, куча клише.
IMDb: 2.9
По материалам: Sivator