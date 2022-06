Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass

Вадим Карасев





Студия A44, которая известна по проекту Ashen, ранее в этом году представила свою новую игру — Flintlock: The Siege of Dawn. Игра Flintlock: The Siege of Dawn представляет собой RPG в открытом мире, которое расскажет историю Норы Ванек, члена коалиционной армии, противостоящей нежити.

В рамках Xbox & Bethesda Showcase показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn. Разработчики обещают большой игровой мир и разнообразные локации — «пески пустыни, пещерные руины и высокие города, наполненные тайнами».

Игра Flintlock: Siege of Dawn, как отмечают создатели проекта, выйдет в 2023 году на Xbox и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.