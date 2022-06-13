Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
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Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass

Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass


Студия A44, которая известна по проекту Ashen, ранее в этом году представила свою новую игру — Flintlock: The Siege of Dawn. Игра Flintlock: The Siege of Dawn представляет собой RPG в открытом мире, которое расскажет историю Норы Ванек, члена коалиционной армии, противостоящей нежити.

В рамках Xbox & Bethesda Showcase показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn. Разработчики обещают большой игровой мир и разнообразные локации — «пески пустыни, пещерные руины и высокие города, наполненные тайнами».


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Игра Flintlock: Siege of Dawn, как отмечают создатели проекта, выйдет в 2023 году на Xbox и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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