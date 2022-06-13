Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос игры на 2023 год

Вадим Карасев





Многие ожидали увидеть новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 в рамках Xbox & Bethesda Showcase — мероприятия, которое прошло вчера. Однако, игру не показали, но в списке релизов на ближайший год Microsoft включила проект S.T.A.L.K.E.R. 2 в число игр, которые выходят в 2023 году, а не в 2022 году, как это было заявлено ранее.

Сегодня разработчики из студии GSC Game World, которые занимаются созданием S.T.A.L.K.E.R. 2, подтвердили изданию PC Gamer перенос даты релиза проекта на 2023 год. Точная дата, когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2023 году, не называется. Напомним, что ранее разработчики называли конкретные даты выхода игры в 2022 году — сначала в апреле, а потом в декабре.

Стоит сказать, что список Microsoft по релизам, где представлен S.T.A.L.K.E.R. 2, подразумевает выход указанных в нем игр в течение ближайших 12 месяцев — до 30 июня 2023 года. Соответственно, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, согласно информации, которая есть у Microsoft, планируется в первой половине 2023 года.