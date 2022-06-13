Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос игры на 2023 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос игры на 2023 год

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос игры на 2023 год


Многие ожидали увидеть новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 в рамках Xbox & Bethesda Showcase — мероприятия, которое прошло вчера. Однако, игру не показали, но в списке релизов на ближайший год Microsoft включила проект S.T.A.L.K.E.R. 2 в число игр, которые выходят в 2023 году, а не в 2022 году, как это было заявлено ранее.

Сегодня разработчики из студии GSC Game World, которые занимаются созданием S.T.A.L.K.E.R. 2, подтвердили изданию PC Gamer перенос даты релиза проекта на 2023 год. Точная дата, когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2023 году, не называется. Напомним, что ранее разработчики называли конкретные даты выхода игры в 2022 году — сначала в апреле, а потом в декабре.

Стоит сказать, что список Microsoft по релизам, где представлен S.T.A.L.K.E.R. 2, подразумевает выход указанных в нем игр в течение ближайших 12 месяцев — до 30 июня 2023 года. Соответственно, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, согласно информации, которая есть у Microsoft, планируется в первой половине 2023 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Кейт Миддлтон, графиня Софи и другие члены королевской семьи на церемонии Ордена Подвязки
Кейт Миддлтон, графиня Софи и другие члены королевской семьи на
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос игры на 2023 год
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос игры на 2023 год
Скорость загрузки Elden Ring на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним патчем
Скорость загрузки Elden Ring на Xbox Series X | S заметно улучшили с
Наталья Поклонская рассказала о своей отставке
Наталья Поклонская рассказала о своей отставке
Анна Хилькевич рассказала о жутком отравлении
Анна Хилькевич рассказала о жутком отравлении
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Андрей Макаревич признался за кого голосовал
Андрей Макаревич признался за кого голосовал
Алексей Панин прошелся по Безрукову
Алексей Панин прошелся по Безрукову
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Дата релиза A Plague Tale: Requiem будет объявлена на следующей неделе
Дата релиза A Plague Tale: Requiem будет объявлена на следующей неделе
Метроидвания The Last Case of Benedict Fox в духе Лавкрафта выйдет на Xbox и в Game Pass
Метроидвания The Last Case of Benedict Fox в духе Лавкрафта выйдет на
Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты, когда выйдет
Pentiment от Obsidian: подробности об игре, разработке, скриншоты,

Топ на сегодня

20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Лариса Андерсен – понедельник день не тяжелый 13 числа
Лариса Андерсен – понедельник день не тяжелый 13 числа
Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле
Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле
Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника

Еще по теме

Похоже, дату релиза S.T.A.L.K.E.R 2 перенесли на 2023 год
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Релиз Lords of the Fallen 2 перенесли на 2023 год
Релиз REPLACED на Xbox и в Game Pass перенесли на 2023 год