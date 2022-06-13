Семь раз отмерь: 22 снимка о том, чем оборачиваются ошибки строителей
Вчера, 23:15
Продумать все до самых мелочей сложно и чаще всего невозможно. Но ЭТО уже слишком! Тут, похоже, думать никто и не планировал. Как бог на душу положит, так и построили
1.
2. И все-таки должно быть этому какое-то объяснение
3. Сим-сим, откройся!
4. Ни стыда ни совести
6. Иногда стоит перевернуть этот мир вверх ногами
7. В таком доме вряд ли бы появилась песня "Эта женщина в окне"
8. ☹️
9. Психоделическая лестница
10.
11. Лучшая скамейка города
12. Да, эту ситуацию может спасти только надежда на лучшее
13. Оригинальный декор
14. Архитектурный шедевр
15. Логика
16. Интересно, а где тут стекло, которое нужно разбить в случае возникновения опасности?
17. Это не Спарта, это школа дизайна
18. Многофункциональная колонна
19.
20. Когда не веришь своим глазам...
21. Но приходится
22. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Будьте к ним готовы!
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По материалам: Юмор