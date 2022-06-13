Семь раз отмерь: 22 снимка о том, чем оборачиваются ошибки строителей

Продумать все до самых мелочей сложно и чаще всего невозможно. Но ЭТО уже слишком! Тут, похоже, думать никто и не планировал. Как бог на душу положит, так и построили

1.

2. И все-таки должно быть этому какое-то объяснение

3. Сим-сим, откройся!

4. Ни стыда ни совести

6. Иногда стоит перевернуть этот мир вверх ногами

7. В таком доме вряд ли бы появилась песня "Эта женщина в окне"

8. ☹️

9. Психоделическая лестница

10.

11. Лучшая скамейка города

12. Да, эту ситуацию может спасти только надежда на лучшее

13. Оригинальный декор

14. Архитектурный шедевр

15. Логика

16. Интересно, а где тут стекло, которое нужно разбить в случае возникновения опасности?

17. Это не Спарта, это школа дизайна

18. Многофункциональная колонна

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20. Когда не веришь своим глазам...

21. Но приходится

22. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Будьте к ним готовы!

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