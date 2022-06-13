Сергей Безруков показал, как отдыхает с женой на даче

Актер Сергей Безруков привез семью в загородный дом и поделился дачными кадрами. Сергей Безруков показал в своем телеграме кадры, снятые на его даче. Артист рассказал фолловерам, что отвез жену и троих детей за город, чтобы они отдохнули на свежем воздухе и сам позволил себе небольшой релакс. Артист примерил натуральные льняные одежды, уселся в удобное кресло, ноги поставил на подушку и насладился тишиной и покоем, попивая чай из кружки. Жена Анна Матисон сидела рядом на деревянном помосте.Сергей Безруков «На даче - хорошо! И даже мошкара настроения не испортит✊ Но знаменитые строки Александра Сергеевича невольно вспоминаются», - отметил Безруков.Сергей Безруков и Анна Матисон Напомним, пара воспитывает двух сыновей и дочку. Анна Матисон работает режиссером и не любит светиться в СМИ и соцсетях, предпочитая тихое семейное счастье. Вместе с тем она не забыла про карьеру, кино избранница популярного артиста продолжала снимать даже с маленькими детьми.