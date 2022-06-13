Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
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Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой

Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Певец Сергей Лазарев считает, что ведущая располнела. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев расстались 10 лет назад. Звездам все же удалось остаться друзьями, и они часто балуют поклонников совместными фото и интересными историями. Кудрявцева долгие годы появляется на экранах страны непременно в подтянутой форме. Ради этого ведущая держит себя в ежовых рукавицах. И, как отмечает Лера, дается ей это очень трудно, особенно, когда вокруг много соблазнов. Так, во время долгожданного отпуска звезда расслабилась и дала волю разыгравшемуся аппетиту, из-за чего тут же набрала восемь килограммов.
Лера Кудрявцева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Конечно же, 51-летняя блондинка расстроилась и поделилась своими переживаниями с давним другом Сергеем Лазаревым. Однако артист не спешил утешить Кудрявцеву. «За один день? Ну ты и жрешь! Я тебя узнаю при встрече? Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай», — иронично ответил 39-летний певец. Лера поддержала шутку исполнителя и посмеялась над собой. «Буду с санаторной карточкой. Жирненькая, низенькая», — добавила она. Позже селебрити встретились, и им, к счастью, не понадобилось иметь при себе журналы или другие опознавательные предметы, чтобы найти друг друга после недолгого расставания. «Разговоры, разговоры... Был прекрасный вечер! Приготовила целебную водичку, приезжай, забирай», — обратилась к Сергею Лера. Фолловеры Кудрявцевой восхищены, как ладят между собой бывшие. «Высокие отношения!»; «Стройная, яркая, стильная, красивая, с классным чувством юмора!»; «Красавчики! Как мне нравится, как вы общаетесь, ваши шуточки», — захвалили звезд они.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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