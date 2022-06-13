Сюрприз: Valheim добавят в Game Pass — одну из лучших игр 2021 года
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Сюрприз: Valheim добавят в Game Pass — одну из лучших игр 2021 года

Сюрприз: Valheim добавят в Game Pass — одну из лучших игр 2021 года


В 2021 году в Steam состоялся релиз игры Valheim в раннем доступе. В этом году ожидается полноценный релиз проекта, и игра в этом году попадет в подписку Game Pass. О планах по добавлению Valheim в Game Pass стало известно из списка релизов на ближайший год, которые опубликовала Microsoft после Xbox & Bethesda Showcase.


Стоит сказать, что Microsoft не уточняет, попадет Valheim в Game Pass только на PC или, в том числе, на Xbox. На данный момент официально разработчики не анонсировали Valheim для консолей, но при этом они заявляли, что обсуждают возможный релиз проекта на приставках в будущем.

Valheim получила множество наград в 2021 году, а портал PC Gamer даже назвал ее лучшей игрой 2021 года. Игра представляет собой симулятор выживания в большом фэнтезийном мире, пропитанном скандинавской мифологией и культурой викингов. У игры уже больше 300 тысяч отзывов в Steam и «Крайне положительная» общая оценка.


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По материалам: newxboxone

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