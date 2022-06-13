Скорость загрузки Elden Ring на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним патчем

Вадим Карасев





Разработчики Elden Ring выпустили сегодня обновление для Xbox Series X | S, которое устраняет различные проблемы, и, вместе с тем, заметно сокращает скорость загрузки игры. Обновление распространяется под номером 1.05, на приставках Xbox требуется загрузить около 4 Гб.

Как отмечают игроки, после обновления Elden Ring до 1.05 скорость загрузки игры заметно увеличивается — в 5-6 раз. Когда раньше загрузка занимала 20-30 секунд, после обновления это время загрузки уменьшено до 4-5 секунд.



Кроме улучшения скорости загрузки были исправлены различные баги, улучшена работа онлайна, поправлены ошибки в текстах и внесены другие незначительные изменения.