СМИ: Стратегия России в Никарагуа стала неожиданной для США

19:45 Автор: Михаил Хорошилов

Новое соглашение о возможности появления российской армии в Никарагуа стало полной неожиданностью для США, пишет The Hill.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины этого года. В частности, они могут участвовать в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при ЧС или стихийных бедствиях. Помимо России такое же право предоставлено США, Мексике, Кубе, Венесуэле, Гватемале, Сальвадору, Гондурасу и Доминиканам.

Несмотря на то, что Вашингтон присутствуют в этом списке, вряд ли воспользуется таким приглашением. А вот для российских войск это первое значительное появление в Центральной Америке, которое может послужить основой для более длительного присутствия армии в регионе, что означает беспрецедентную угрозу безопасности Соединенным Штатам, считает автор статьи Стивен Бланк.

По условиям соглашения, Россия будет раз в полгода направлять войска в Никарагуа для развития сотрудничества в ряде областей, включая борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Куба и Венесуэла, скорее всего, приглашения также примут, что станет первым шагом к военному объединению «друзей Москвы» в Никарагуа.

Автор, анализируя внешнюю политику РФ, полагает, что ее корабли в дальнейшем могут быть размещены в Никарагуа на постоянной основе, по аналогии морских баз в Сирии и Судане. При этом Венесуэла уже предложила Москве использовать свою авиабазу для бомбардировщиков на острове Ла-Орчила.

Опасность несет не только появление непосредственно российских сил в Латинской Америке. Российские военные могут способствовать усилию положения местных диктаторов, что не позволит прозападным силам установить там демократию. В то же время Москва может превратить Никарагуа и другие государства региона в центры сбора разведданных, полагает Бланк.

Подводя итог, автор материала резюмирует, что Россия смогла выработать собственную стратегию, несмотря на экономические трудности, создав стратегическую и многопрофильную концепцию проецирования власти за рубежом. Тогда как США не уделяли достаточного внимания событиям в этих странах. Поэтому, считает Бланк, сделка России и Никарагуа должна стать «тревожным звоночком среди ночи» для Белого дома, которому теперь предстоит переосмыслить свою внешнюю политику.

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