Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
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Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника

Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото, на котором позируют три поколения женщин ее семьи. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка максимум своего свободного времени уделяет семье. Эти длинные июньские выходные прославленная спортсменка проводит в кругу близких людей – мамы, дочерей и маленькой племянницы, дочки младшей сестры Натальи Навки. В микроблоге Татьяна Навка поделилась фото, которое сделала во врем прогулки по летней Москве. В кадре она предстала с мамой, дочкой Надей Песковой и племянницей.
Татьяна Навка с мамой, дочерью и племянницей «Вышли семьей на прогулку по Парку Горького отметить День России. Празднично, позитивно и очень вкусно!» — написала под снимком Татьяна Навка. На семейную прогулку Татьяна Навка облачилась в обычную футболку, джинсы-скинни и бейсболку. Узнать в стройной молодой женщине знаменитую фигуристку невозможно. Так сильно Татьяна Навка в одежде стиля стрит-стайл отличается от той, какой поклонники привыкли видеть ее на катке и экране.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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