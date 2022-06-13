В ДНР сообщили о блокировке украинских военных в Северодонецке
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В ДНР сообщили о блокировке украинских военных в Северодонецке

В ДНР сообщили о блокировке украинских военных в Северодонецке

Тема: Военная операция на Украине


11:23  Автор: Михаил Хорошилов


Источник: РИА Новости



Военнослужащие вооруженных сил Украины взорвали последний мост, через который могли покинуть Северодонецк, и теперь они заблокированы в городе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, подрыв моста, соединявшего Северодонецк с Лисичанском, был произведен 12 июня.  

«Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сказал Басурин, которого цитирует РИА Новости.

Союзные силы армии России и ЛНР 25 мая взяли в оперативное окружение контролируемый украинскими силовиками Северодонецк, в котором с 2014 года находилась администрация Луганской области Украины. Посол ЛНР в России Родион Мирошник 8 июня сообщил об освобождении аэропорта города, а 11 июня заявил о блокировке на территории местного химического предприятия «Азот» 300-400 украинских бойцов, которые, по его словам, пытаются вести переговоры с представителями российской армии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о подготовке ВСУ провокации на «Азоте». Согласно ее данным, украинские силовики планируют заминировать емкости с опасными химикатами на территории предприятия и удерживать его работников в качестве заложников.



#Донбасс #Украина


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По материалам: pnp.ru

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