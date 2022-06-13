В каких сферах и делах наиболее успешны Рыбы

Вадим Карасев

Рыбы — люди особого сорта. Они крайне умны, обаятельны, а также имеют массу талантов. Астрологи рассказали, в каких делах и жизненных сферах им довольно сложно найти достойных конкурентов.

У Рыб много уязвимых точек, но это не мешает им быть достаточно успешными, сильными, воодушевленными. Это люди с крайне необычным взглядом на вещи, с очень тонким мировосприятием.

Творчество

Рыбы видят мир не так, как большая часть людей на нашей планете. Они уникальны в том, что могут разглядеть в обыденных вещах нечто красивое, неординарное. Это и делает Рыб такими удивительными творцами. Они вдохновляются в буквальном смысле всем, что их окружает. Обычными словами порой не объяснить то, что они чувствуют, поэтому Рыбы прибегают к самовыражению через музыку, кисть и краски.

Есть и те, кто находят совершенно иные способы показать миру свои мысли. Кто-то создает компьютерные игры, фотографирует, а кому-то нравится заниматься программированием. Рыбы — это люди с максимально творческим складом ума. Встречаются и те, кому не особо нравится подобный подход, но это не значит, что в них нет этого мощнейшего потенциала. Еще их делает творцами наблюдательность. Рыбы замечают важные мелочи.

Очищение от негативных эмоций

Рыбы эффективно очищают себя и других людей от отрицательных эмоций. Это также врожденный дар, которого нет у большинства других Знаков Зодиака. Когда вы находитесь рядом с Рыбами, вы словно перестаете думать о том, что вас беспокоит. Это невозможно объяснить обычными словами. Это стоит прочувствовать. Рыбы создают вокруг себя особый ореол, который дает возможность окружающим настроиться на правильную волну. ПО этой причине из Рыб получаются хорошие психологи, врачи.

Любовь и романтика

Рыбам не найти равных в романтике. Они очень теплые, приятные и романтичные люди, с которыми приятно проводить время, знакомиться. Рыбы обожают новое общение, хоть и ведут порой себя очень робко. Это прибавляет им еще больше притягательности.

Принятие важных решений

Тут Рыбам можно найти конкурентов, но этот талант точно стоит выделить. Рыбы могут генерировать гениальные идеи. Выходить невредимыми из самых разных опасных и неприятных ситуаций. Во многом сказать спасибо они могут своей интуиции. Их главный покровитель — Венера, которая довольно ощутимо укрепляет шестое чувство этих людей.

Наставничество

Рыбы — идеальные учителя, но не для больших групп людей. А для кого-то одного. Например, для своего сына, дочери, брата или сестра, друга. Рыбы прекрасно умеют доносить свои мысли, а также редко теряют терпение. Это значит, что они могут объяснять человеку то, что он не понимает, но при этом не будут ругать его или выходить из себя. Рыбы — одни из самых добрых родителей.