Восточный гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Вадим Карасев

Восточный гороскоп поможет вам понять, как провести эту неделю и как получить максимум удачи. Эксперты в этой области дали полезные советы представителям каждого из Восточных Знаков.

Счастливый путь в восточной культуре часто называют «путь души». Ранее мы рассказывали, что это такое и как его найти. На этой неделе многим из нас удастся приблизиться к пониманию счастья и выйти за пределы возможностей. Это очень яркое, очень благоприятное и судьбоносное время для многих из нас. Пришла пора действовать, чтобы найти путь души и помочь найти его своим близким людям.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

У Крыс сильно пострадает энергетика в начале недели, но это не значит, что последствия будут катастрофическими. Быстро восстановить ее помогут три упражнения из йоги. Также полезно будет чуть больше отдыхать и релаксировать после работы. Эксперты настоятельно советуют Крысам внимательно следить за реакцией людей на их действия. Если не обращать внимание на негатив, можно нажить себе новых врагов или обидеть кого-то из близких. На пустом месте рождаться недовольство не будет, поэтому важно оставаться чуткими, добрыми и отзывчивыми. Это снизит градус негатива.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Наступает отличное время для прогулок, поездок, смены обстановки. Быки могут очень быстро начать решать свои проблемы и задачи по работе. Их продуктивность вырастет в разы. Также Вселенная постарается помочь им увидеть будущее. Можно воспользоваться современными гаданиями, картами Таро, либо довериться интуиции. Среди людей будет много противников их счастья, но воспринимать всё слишком близко к сердцу точно не нужно. Если пытаться каждому отвечать на какие-то претензии и негативные слова, не хватит времени на самих себя.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм удастся изменить свою жизнь к лучшему. Мироздание хочет, чтобы они стали успешнее и счастливее. На этой неделе можно браться за новые дела, проекты, уходить с работы и искать новую, а также заниматься духовными практиками. Последние помогут Тиграми понять, что творится к них в душе, а также помогут поставить перед собой важные цели. На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, что тоже прекрасная новость. Тигры окажутся в центре внимания. Этим вниманием нужно правильно воспользоваться.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

По отношению к рожденным в год Кролика будет много фальши, но это не значит, что нужно обижаться на людей и отвечать им той же монетой. Наоборот, лучше проигнорировать все плохое. Привлечь в свою жизнь нужные вещи, события и людей Кроликам помогут три эффективные практики. Восточные мудрецы отмечают, что искать помощи у окружающих сейчас точно не стоит. Стоит действовать самостоятельно. Все дела, которые не входят в планы, тоже лучше не форсировать. Риски и авантюры лучше оставить на следующую неделю.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам удастся запрограммировать свою энергетику на успех, поскольку Вселенная наделит их большими силами, мощной мотивацией и целеустремленностью. Их жизнь изменится в лучшую сторону. Могут быть и трудности, но при более детальном рассмотрении невзгоды и неурядицы окажутся не более чем пустяком. Драконы смогут победить вредные привычки, укрепить здоровье. Вокруг них будет концентрироваться энергия Ци, а энергия Ша будет отталкиваться, поэтому люди начнут тянуться к ним сильнее.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Чтобы жить стало приятнее, совсем не обязательно ждать какого-то удачного периода. Для этого нужно просто следовать правилам счастливой жизни. У Змей будет уникальная возможность начать жить по-новому, с новым взглядом на мир. Тот человек, который хочет изменить свою жизнь, прилагает к этому усилия, а Змеи — это не те, кто ждет у моря погоды. Эти люди сильны тем, что внедряют новые правила в свой мир мгновенно, так что от них требуется сейчас лишь одно - просто настроиться на позитив и стать открытыми для изменений.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Всем, кто рожден в год Лошади, в период с 13 по 19 июня стоит заняться саморазвитием. Это прекрасное время для чтения книг, просмотра полезных видео, посещения мастер-классов, изучения языков и так далее. Чтобы понять, в каком направлении развиваться, лучше прислушаться к интуиции, а не к советам окружающих. Если кажется, что шестое чувство ослабло и не помогает в принятии решений, то можно развить его посредством нескольких полезных упражнений. Наступает время Лошадей. Их главная задача — не сдавать назад и не бояться перемен.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Всем рожденным в год этого Восточного животного-талисмана стоит заняться прежде всего своими личными проблемами. Козы смогут легко разобраться в проблемах. Главное сделать это так, чтобы не насолить самим себе и не задеть самолюбия других людей. При наличии усталости эксперты рекомендуют отказаться от того, что лишает бодрости и энергии сильнее всего. Если не бороться с этим состоянием, можно в один миг превратиться из лидера в аутсайдера. У Коз много скрытых врагов, которые с радостью займут их место, хотя при общении твердят обратное.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьянам Вселенная подарит много энергии и сил, удачи и энтузиазма. Единственное, чего им сейчас стоит опасаться — это других людей. Полезные шепотки от недоброжелателей помогут обойти стороной ссоры и конфликты, а также отвадить негативных людей делать какие-то пакости. Многим Обезьянам стоит задуматься, на верном ли они пути в жизни. Необходимо задать себе важные вопросы типа «а все ли я верно делаю?», «не жалею ли я о том, что мне пришлось сделать?». Если сожалений нет, то можно двигаться дальше. Если есть, можно попробовать исправить то, что пришлось сделать в прошлом.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Всем, кто рожден под этим Знаком, предстоит на неделе с 13 по 19 июня провести немало важных разговоров — кому-то по работе, а кому-то разобраться с проблемами в семье. В деловой сфере придется не раз убеждать людей в своей правоте, но лучше делать это осторожно и без агрессии — по-хитрому. В этом Петухам помогут эффективные техники и секреты. Если вдруг какие-то дела завершатся неудачей, не стоит заниматься самобичеванием. Настало время понять простой факт — любые ошибки — это источник мудрости, поэтому к ним нужно относиться философски.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

В начале недели многих представителей данного Восточного Знака могут провоцировать токсичные личности. По этой причине Собакам понадобится помощь оберегов от злых людей. Предсказать, откуда именно они появятся. Невозможно, поэтому нужно будет держать ухо в остро и смотреть в оба. Начиная со среды Собаки могут вернуться к идеям, которые вдохновляли вас их ранее. Скорее всего, им удастся найти решение проблем, которые остались без решения и найти ответы на вопросы, которые из мучают много месяцев или даже лет.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Людям, появившимся на свет в год Свиньи, стоит укреплять биополе. Для этого нужно поменьше смотреть телевизор, ведь он вредит энергетике. Также стоит ограничить свой рацион полезной пищей. Всё вредное нужно перестать употреблять уже в понедельник. Первостепенное значение для людей этого Знака играет здоровье и хорошее самочувствие. Чрезмерная активность не принесет ничего хорошего. Если заниматься спортом, то столько, сколько может выдержать тело. Также эксперты советуют внести немного разнообразия в личную жизнь, рабочий процесс и досуг.