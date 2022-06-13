Все игры с Xbox & Bethesda Showcase выйдут в течение ближайших 12 месяцев

Вадим Карасев





Вчера Microsoft провела мероприятие Xbox & Bethesda Showcase. Оно обошлось без громких игровых анонсов. Однако, компания рассказала о целом ряде давно ожидаемых и ранее анонсированных игр, вроде Starfield, Redfall, Forza Motorsport, As Dusk Fall и представила несколько новинок, вроде Pentiment от Obsidian.

С этой презентацией Microsoft решила перейти на новую модель демонстрации проектов. В ходе шоу, как отмечают представители игрового подразделения Microsoft, демонстрировались проекты, которые выйдут в течение ближайших 12 месяцев. Лишний раз представители Xbox это подтвердили в Twitter, где игроки спросили, означает ли демонстрация Hollow Knight: Silksong, что игра тоже появится в течение ближайших 12 месяцев. На это Microsoft ответила однозначно, заявив, что это именно так.





Таким образом, Microsoft представила на Xbox & Bethesda Showcase игровую линейку на год — ниже можно видеть трейлер, где показана часть из демонстрировавшихся проектов. В трейлере 37 игр и DLC, многие из них будут в Game Pass.

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