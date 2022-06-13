За побои, нанесенные повторно, предлагают арестовать на срок до полугода
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За побои, нанесенные повторно, предлагают арестовать на срок до полугода

За побои, нанесенные повторно, предлагают арестовать на срок до полугода

00:47  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 536-8



Уголовное наказание за побои предусмотрено для лиц, которых уже привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние и ее срок еще не истек. При этом не учитывается привлечение по той же статье ранее. Теперь парламентарии намерены устранить этот правовой пробел. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

В апреле 2021 года Конституционный суд (КС) потребовал уточнить статью116.1 УК. По мнению КС, «действующая редакция статьи ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».

На основании этого в кабмине решили дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья.

Драчунам закон написан


Теперь за третьи побои предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#преступность #суд


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По материалам: pnp.ru

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