Завтра Dying Light 2 получит первое крупное бесплатное контентное обновление
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Завтра Dying Light 2 получит первое крупное бесплатное контентное обновление

Завтра Dying Light 2 получит первое крупное бесплатное контентное обновление


Студия Techland объявила, что завтра, 14 июня, выйдет первое крупное бесплатное контентное обновление для Dying Light 2. Игроков ждет первая глава, которая получила название In the Footsteps of a Nightrunner. Она откроет игрокам доступ к новой ветке квестов, новой системе рангов, различным контрактам — ежедневным и еженедельным, разблокируемым предметам и многому другому. В том числе, в игре появятся две новые валюты для разблокировки предметов.

Ниже можно посмотреть трейлер грядущего обновления Dying Light 2, где рассказывают про Харпера — опытного найтраннера, которому игроки должны будут помогать в борьбе с зараженными.


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Вместе с выходом обновления, игра Dying Light 2 получит долгожданный фоторежим.

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По материалам: newxboxone

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