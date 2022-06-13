Жена Игоря Николаева с возрастом стала копией его мамы

Супруга музыканта Игоря Николаева, Юлия Проскурякова трогательно поздравила свекровь с днем рождения. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова счастливы в браке уже почти 12 лет. Все это время они души не чают друг в друге и наслаждаются родительством. Юлия отлично поладила с родными супруга, особенно, с мамой Светланой Митрофановной. Проскурякова тепло общается с родительницей Николаева и всегда подчеркнуто уважительна с ней. В день рождения Светланы Митрофановны Юлия поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлена рядом со свекровью и мужем. Артистка с нежностью обратилась к женщине.Игорь Николаев с мамой и женой Юлией Проскуряковой «С днем рождения, дорогая Светлана Митрофановна! Будьте счастливы, здоровы и всегда также прекрасны! Мы любим вас!», - написала Юлия. Поклонники Проскуряковой обратили внимание на то, как свежо и молодо выглядит мама Игоря Николаева. А еще на то, насколько Юлия стала похожа на свекровь. «Юля со свекровью – одно лицо!», «Ого, как похожи! Не зря говорят, что мужчина выбирает в жены женщину, похожую на свою мать!», «Как похожи стали на маму Николаева!», «Удивительное сходство! Может, она ваша мама, а не Игоря?!» — удивились фанаты. Напомним, для Николаева брак с Проскуряковой стал третьим по счету. Юлия была поклонницей артиста, пришедшей на его концерт в Екатеринбурге. После выступления певца Юлия подошла к нему и спела одну из песен, чем покорила артиста. Правда, роман между ними завязался лишь спустя полгода после знакомства. В 2010 году влюбленные поженились, а спустя пять лет у них родилась долгожданная дочь Вероника.