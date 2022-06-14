Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
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Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended

Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended


Сегодня, 14 июня, состоится Xbox Games Showcase Extended. Это расширенное игровое шоу от Xbox, которое начнется в 20:00 по московскому времени. Смотреть его можно будет на официальных каналах Xbox на Youtube, Twitch и в различных социальных сетях.

Но не следует ожидать от Xbox Games Showcase Extended большого количества интересных анонсов, о чем заявляют сами представители Xbox. Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг сообщил, что это будет шоу разговорного формата, где не нужно ждать новые анонсы или много новых геймплейных кадров:

Вы видели все наши новости на Showcase в воскресенье, в расширенной трансляции будут интервью с более глубоким обсуждением игр с людьми, которые стоят за их разработкой.

Предполагается, что в рамках шоу Microsoft сможет дополнительно рассказать об играх, которые ранее были представлены просто в формате трейлера, например, о Pentiment или High On Life.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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