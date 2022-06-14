Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended

Вадим Карасев





Сегодня, 14 июня, состоится Xbox Games Showcase Extended. Это расширенное игровое шоу от Xbox, которое начнется в 20:00 по московскому времени. Смотреть его можно будет на официальных каналах Xbox на Youtube, Twitch и в различных социальных сетях.

Но не следует ожидать от Xbox Games Showcase Extended большого количества интересных анонсов, о чем заявляют сами представители Xbox. Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг сообщил, что это будет шоу разговорного формата, где не нужно ждать новые анонсы или много новых геймплейных кадров:

Вы видели все наши новости на Showcase в воскресенье, в расширенной трансляции будут интервью с более глубоким обсуждением игр с людьми, которые стоят за их разработкой.

Предполагается, что в рамках шоу Microsoft сможет дополнительно рассказать об играх, которые ранее были представлены просто в формате трейлера, например, о Pentiment или High On Life.