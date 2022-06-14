Аксаков: Отключенные от SWIFT банки скоро вернутся на международную арену

13:29 Автор: Анастасия Островкова

Отключение Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей подорвет доверие к SWIFT, а многие страны пересмотрят отношение к ней. Об этом 14 июня «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, SWIFT фактически не выполняет своих обязательств по договорам. Подрыв доверия, очевидно, приведет к созданию параллельных систем, которые будут не хуже, а возможно даже и лучше и надежнее, считает он.





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«Сбербанк и ряд других банков уже относительно давно находится под санкциями. Все они продолжают нормально работать и дальше,Конечно, для внешних финансовых оборотов будут некоторые проблемы, но у нас есть российский аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений Банка России, у Китая есть подобный сервис. Мы сейчас как раз работаем по соответствующим информационным системам с Индией и рядом других стран», — отметил Аксаков.

Депутат также заявил, что подавляющий оборот Сбербанка — внутренний, а альтернативные системы передачи финансовых сообщений рано или поздно заработают.

«Отключенные банки скоро вернутся на международную арену, а что касается внутренних финансов и услуг, никто ничего не заметит. Участники внешнеторговых операций уже переключились на другие российские банки еще до того, как начались отключения от SWIFT», — заключил Аксаков.

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