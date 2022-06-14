Алексей Панин прошелся по Тиграну
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Алексей Панин прошелся по Тиграну

Алексей Панин прошелся по Тиграну
Актер Алексей Панин высказался о ведущем. Артист в интервью украинским СМИ негативно отозвался о ведущем и актере Тигране Кеосаняе. «Мы в молодости жили такой дружной компанией в Москве. Я, Фандера, Певцов, Дроздова, Кеосаян. Раков все время варили. Я не видел в Тигране того, что сейчас в нем есть. Тигран был всегда такой легкий, веселый. Любил женщин, деньги», сказал Алексей Панин.
Тигран Кеосаян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Панин, Кеосаян всегда думал, где ему что-то распилить, ухватить. «Он дом строил в Барвихе. Надо было ему доделать что-то. У Тиграна не было идеологических убеждений и патриотических высказываний. А сейчас Симоньян повлияла, видимо, на него. У него просто сейчас, где что ухватить и распилить», — заметил Алексей Панин. Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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