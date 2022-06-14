Алексей Панин собирается покорить Голливуд
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Алексей Панин собирается покорить Голливуд

Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Актер Алексей Панин высказался о своих планах. Артист в интервью украинским СМИ негативно высказался об актере Дмитрии Певцове, а также заявил, что хочет покорить Голливуд. «Последний раз Певцова я видел в Ялте. Прекрасно выпивали. Политики не касались. Все эти люди, которые на виду, нас с ними не связывали политические вещи. Но сейчас, когда Охлобыстин предлагает убивать на полном серьезе геев, начинаешь задумываться» сказал Алексей Панин.
Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Алексея Панина, он не может рассказать подробности о российских звездах. «Но что они творят. Я не знаю, почему они это делают. Они мне казались обаятельными. Но сейчас все оказалось по-другому. Я хочу доехать до Голливуда — назло всем им. Возрожусь из пепла. Ну если я «Мосфильм» покорил, неужели не смогу покорить Голливуд», — заявил Алексей Панин. Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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