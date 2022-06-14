Анна Нетребко собирается устроить гастрольный тур по Европе
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Анна Нетребко собирается устроить гастрольный тур по Европе

Анна Нетребко собирается устроить гастрольный тур по Европе

Оперная певица Анна Нетребко анонсировала свои выступления.   Со следующего месяца Анна Нетребко отправляется в гастрольный тур по Европе. Оперная дива поспешила поделиться своей радостью в личном микроблоге, разместив расписание предстоящих выступлений. Это при том, что артистку продолжают критиковать на фоне недавних событий. Так бывший канцлер Германии Ангела Меркель не скрывала ранее, что является поклонницей голосистой россиянки. Еще недавно она вообще считала для себя за честь зайти за кулисы после выступления Нетребко, чтобы лично поблагодарить ее на родном для певицы русском языке.

Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поговаривают, что Анна даже бывала в гостях у Меркель, Но теперь та резко изменила об артистке свое мнение и уже категорически не намерена куда-либо приглашать Нетребко. «Нет, я бы не сделала этого... Она делала политические вещи, которые я осуждаю», — сказала как отрезала Меркель. Чего пока нет в гастрольном туре Анны, так это России. Более того, не будет еще лет пять, заявила оперная дива, не забывшая на всякий случай признаться, как она любит Родину.

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# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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