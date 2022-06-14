Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье

Певица и ведущая Анна Семенович пришла в тихий ужас. Артистка приехала на гастроли в Подмосковье. Однако заселение в отель обернулось для звезды настоящим кошмаром. Еще перед отъездом певица забронировала номер в трехзвездочном отеле, однако по приезде артистку отказались заселять, поскольку Анна забыла взять с собой паспорт. Администратор на стойке регистрации пошел навстречу звезде и все же выдал ей ключи от номера. То, что Семенович увидела внутри своей комнаты, повергло ее в шок.Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Бизнес-отель, притом номер стоит почти 8000 рублей. Ремонта нет, грязно. Просто ужас», — призналась Семенович. Артистка добавила, что попросила в номер отпариватель, чтобы привести в порядок свой концертный костюм, но ей принесли лишь старый утюг. И, наконец, из себя певицу вывел тот факт, что ей отказались принести кофе с миндальным молоком. «Попросила капучино с миндальным молоком. А у нас только коровье, 3,5% жирности. У меня такое ощущение, что мы в какой-то деревне», — возмутилась певица. Звезда отметила, что уже написала жалобу в адрес администрации отеля. Анна надеется, что после этого менеджер отеля прислушается к просьбам клиентов. Семенович добавила, что миндальное молоко — отнюдь не ее пустая прихоть. У артистки непереносимость лактозы, поэтому обычное коровье для нее не подходит. К слову, звезда в последнее время стала активно высказывать свою точку зрения по поводу самых разных нюансов жизни. Так, недавно от Анны досталось дизайнерам одежды. Семенович, как обладательница пышной фигуры, возмутилась тем, что модные кутюрье чаще шьют одежду на стройных женщин, забывая о девушках с корпулентными формами.