Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель

Вадим Карасев





На шоу Xbox & Bethesda Showcase показали новый тизер Ark 2, что означает релиз проекта в ближайший год. Игра является консольным эксклюзивом Xbox Series X | S, и сразу после релиза она будет доступна в подписке Game Pass.

«Лицом» Ark 2 является Вин Дизель, который после показа нового трейлера Ark 2 рассказал, что он думает о франшизе. По его словам, Ark Survival Evolved — это лучшая игра прямо сейчас, а Ark 2 должен ждать каждый игрок:

Лучшая игра на данный момент — это Ark Survival Evolved… Мой сын познакомил меня с этой игрой много лет назад. Затем Wildcat [разработчики] и все местные гении попросили меня помочь перенести франшизу на теле и киноэкраны…это честь, ценность которой неописуема. Любой настоящий геймер в ожидании Ark 2!!! А я очень рад, что вы все увидите, как франшиза разворачивается на большом экране.

Напомним, что Ark Survival Evolved со всеми дополнениями доступна в Game Pass.

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