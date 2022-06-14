Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель

Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель


На шоу Xbox & Bethesda Showcase показали новый тизер Ark 2, что означает релиз проекта в ближайший год. Игра является консольным эксклюзивом Xbox Series X | S, и сразу после релиза она будет доступна в подписке Game Pass.

«Лицом» Ark 2 является Вин Дизель, который после показа нового трейлера Ark 2 рассказал, что он думает о франшизе. По его словам, Ark Survival Evolved — это лучшая игра прямо сейчас, а Ark 2 должен ждать каждый игрок:

Лучшая игра на данный момент — это Ark Survival Evolved… Мой сын познакомил меня с этой игрой много лет назад. Затем Wildcat [разработчики] и все местные гении попросили меня помочь перенести франшизу на теле и киноэкраны…это честь, ценность которой неописуема. Любой настоящий геймер в ожидании Ark 2!!! А я очень рад, что вы все увидите, как франшиза разворачивается на большом экране.

Напомним, что Ark Survival Evolved со всеми дополнениями доступна в Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в июне, на Xbox One игра выйдет позже
Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в
Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox
Официально: ремастер Commandos 3 HD добавят в Game Pass в день релиза
Официально: ремастер Commandos 3 HD добавят в Game Pass в день релиза
Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение
Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение
Сын Арзамасовой и Авербуха отмечает круглую дату
Сын Арзамасовой и Авербуха отмечает круглую дату
16 напоминаний о том, что поход спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить
16 напоминаний о том, что поход спортзал может не только поправить

Топ на сегодня

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Наталья Поклонская рассказала о своей отставке
Наталья Поклонская рассказала о своей отставке

Еще по теме

ARK 2
На Xbox & Bethesda Showcase можно ждать новости по ARK 2
Чем отличается новая версия ARK: Ultimate Survivor Edition в Game Pass от прошлой
As Dusk Falls выходит 19 июля на Xbox, сразу в Game Pass