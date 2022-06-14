Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Всего существует четыре основных типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Астрологи решили рассказать о том, кто из знаков Зодиака чаще всего является ярким представителем первой группы — холериков.

Энергетика человека зависит от множества факторов. Принадлежность к одному из типов темперамента также может указывать на некоторые особенности биополя.

Кто такие холерики

Для начала необходимо разобраться с этим вопросом. Холериками, обычно, называют людей, которые:

импульсивны;непоседливы;несдержанны;конфликтны;неустойчивы.

Разумеется, чистого холерика найти очень сложно, но есть довольно много людей, которые почти всегда ведут себя именно так, как свойственно этому типу темперамента. Будьте осторожнее с теми, о ком пойдет речь далее, потому что эти люди порой крайне непредсказуемы.

Какие Знаки чаще других бывают холериками

Овен. Само собой, именно эти люди открывают наш список типичных холериков. Овны — это одни из самых импульсивных, горячих, необузданных людей, которые не любят сдерживать свои эмоции. Они отвечают агрессией на агрессию, обладают взрывоопасным характером, не умеют вести себя спокойно. Это выражается не просто в каких-то мелких жизненных ситуациях, но и в целом в их мировоззрении. Овны ненавидят скуку. Их стихия — это суета, движение. Их притягательность объясняется примесью сангвинических черт. Они обожают поболтать и ненавидят одиночество.

Дева. Да-да, Девы в списке холериков. Многие записали бы их во флегматиков или меланхоликов, но это не правильно. У них есть таланты и черты характера, которые показывают их как флегматиков, но они очень бурно реагируют на всё, что происходит в их жизни. Пускай они не такие вспыльчивые и непоседливые как Овны, но зато они почти всегда очень сильно расстраиваются из-за мелочей. Их часто выбивает что-то из колеи, но не из-за того, что они чувствительны и ранимы, а из-за того, что их бесит решать больше задач, чем нужно. Они итак постоянно что-то делают и чем-то заняты. Когда им необходимо выделять время под внезапно появившиеся новые дела, они могут стать очень агрессивными.

Лев. Львы — это еще одни типичные холерики. Они не всегда безудержны и динамичны, но зато всегда агрессивны с теми, кто пытается их вывести на эмоции. Точнее, они даже не успевают разозлиться. В большинстве случаев им хватает нескольких секунд, чтобы физическим или эмоциональным давлением поставить на место человека, который нарушил их зону комфорта. Львы также любят конкуренцию, а это тоже указывает на то, что они холерики до мозга костей. Они без вопросов готовы вклиниться в гонку за финансовое или какое-то другое вознаграждение. Они любят сам процесс и жаждут победы.