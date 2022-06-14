Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
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Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер

Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер

В настоящее время Дэвид Бекхэм и его дочь Харпер отдыхают в Венеции. Бекхэм уже организовал для дочери экскурсию по городу и прогулку на гондоле.


Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер




Фотографиями и видео с прогулки Бекхэм поделился в инстаграме* и в шутку извинился перед женой Викторией Бекхэм за то, что он накормил дочь мороженым на завтрак.

Мороженое в девять утра. Извини, мама. Создаем прекрасные воспоминания для Харпер, — написал он.

В комментариях к посту поклонники прозвали футболиста "идеальным отцом".

Как это мило!

Иногда всем нам нужно мороженое в девять утра. Какая же у вас замечательная дочь!

— написали подписчики.

В Венеции папа и дочь также посетили представление в оперном театре La Fenice. Для выхода Харпер выбрала вечернее платье Zimmermann стоимостью 1 600 фунтов стерлингов (около 1 930 долларов), которое она дополнила голубыми кедами Nike, а Дэвид Бекхэм вышел в свет в смокинге.


Компанию им этим вечером составил итальянский дизайнер Доменико Дольче. К слову, ранее в Венеции, где уже около месяца проходит Венецианская биеннале, были замечены Венсан Кассель с женой Тиной Кунаки.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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