Для нацпарков рассчитают предельную рекреационную нагрузку

00:34 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 1130300-7

Для национальных парков и других особо охраняемых природных территорий рассчитают предельную рекреационную нагрузку. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

«На сегодняшний день законодательство допускает осуществление рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях. Но определённых параметров такой деятельности нет», — прокомментировал ранее инициативу один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В связи с этим предлагается ввести запрет на превышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки на особо охраняемых природных территориях. Для каждого национального парка такой показатель рассчитают отдельно. Его утвердит федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого и находится соответствующий национальный парк. В результате использовать здесь можно будет только инфраструктуру, транспорт и оборудование, оказывающие минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду.

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Также законопроект наделяет Правительство, органы государственной власти регионов и органы местного самоуправления полномочиями устанавливать особенности рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях и перечень некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, которые можно строить.

Ранее, 19 мая, депутаты уже приняли законопроект в первом чтении.

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#туризм #экология

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