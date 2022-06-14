Дмитрий Певцов назвал пустышками сбежавших звезд
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Дмитрий Певцов назвал пустышками сбежавших звезд

Дмитрий Певцов назвал пустышками сбежавших звезд
Актер Дмитрий Певцов высказался об уехавших из России знаменитостях. Депутат государственной думы Дмитрий Певцов является большим патриотом своей страну, а потому в столь непростое для нее время жестко осуждает тех, кто покинул Россию. Недавно 58-летний актер Дмитрий Певцов с Александром Маршалом, певицей Зарой и другими звездами выступили с концертом в Луганске. О коллегах, которые уехали из страны, артист высказался довольно резко. «Баба с возу — кобыле легче. Да и кто у нас уехал? Не о чем говорить. Это вы знаете такие эстрадные пустышки. Жевательные, бездуховные. Даже говорить о них мне кажется не стоит, время терять», — поделился с журналистами Певцов. Депутат отметил, что переживает за военных, участвующих в боевых действиях на Украине и молится о них. Артист подчеркнул, что в России есть много талантов, которые могут занять место уехавших артистов и будут замечательно работать.
Дмитрий Певцов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что многие селебрити покинули страну в начале весны. Все это время они подвергаются постоянной критике со стороны патриотически настроенных артистов. Так, например, уехавших звезд раскритиковала «императрица российской эстрады» Ирина Аллегрова. Она позвонила Маргарите Симоньян и сказала, что осталась на правильной стороне. «Ирина Аллегрова звонит Тиграну на телефон, а муж был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: «Ой, Маргарит, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — рассказала 42-летняя журналистка о беседе с певицей «Урал-пресс-информ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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