Дмитрий Певцов назвал пустышками сбежавших звезд

Актер Дмитрий Певцов высказался об уехавших из России знаменитостях. Депутат государственной думы Дмитрий Певцов является большим патриотом своей страну, а потому в столь непростое для нее время жестко осуждает тех, кто покинул Россию. Недавно 58-летний актер Дмитрий Певцов с Александром Маршалом, певицей Зарой и другими звездами выступили с концертом в Луганске. О коллегах, которые уехали из страны, артист высказался довольно резко. «Баба с возу — кобыле легче. Да и кто у нас уехал? Не о чем говорить. Это вы знаете такие эстрадные пустышки. Жевательные, бездуховные. Даже говорить о них мне кажется не стоит, время терять», — поделился с журналистами Певцов. Депутат отметил, что переживает за военных, участвующих в боевых действиях на Украине и молится о них. Артист подчеркнул, что в России есть много талантов, которые могут занять место уехавших артистов и будут замечательно работать.Дмитрий Певцов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что многие селебрити покинули страну в начале весны. Все это время они подвергаются постоянной критике со стороны патриотически настроенных артистов. Так, например, уехавших звезд раскритиковала «императрица российской эстрады» Ирина Аллегрова. Она позвонила Маргарите Симоньян и сказала, что осталась на правильной стороне. «Ирина Аллегрова звонит Тиграну на телефон, а муж был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: «Ой, Маргарит, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — рассказала 42-летняя журналистка о беседе с певицей «Урал-пресс-информ».