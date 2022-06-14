Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы
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Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы

Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала, как нынешняя обстановка сказалась на лечение ее мамы.   У 51-летней Анастасии Заворотнюк в 2019 году обнаружили злокачественную опухоль в головном мозге — глиобластому. Последние несколько лет актриса проходила длительное лечение — и гормональное, и химиотерапию. Из-за тяжелых препаратов у звезды «Моей прекрасной няни» пострадали сердце, почки и печень. С тех пор Анастасия перестала появляться на публике, а о ее здоровье в основном рассказывает дочь Анна. Сегодня модель поделилась подробностями лечения. Заворотнюк-младшая отметила, что текущая обстановка в мире не повлияла на восстановление звездной матери. По словам Анны, у них не возникло трудностей с получением медикаментов или других процедур.
Анна Заворотнюк - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Слава Богу, нет, пока ничего такого не ощутили»,— уточнила девушка. В марте Анна призналась, что актриса мужественно переносит все тяготы, связанные с заболеванием. «Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь очень страшная, опасная. Я уверена, что она со всем справится. Она настоящая умница», — заявила модель. Тогда же девушка сообщила, что регулярно видится с матерью. По словам Заворотнюк-младшей, минимум раз в неделю она навещает артистку. «Я считаю, что связь с семьей безумно важна. Это одна из самых важных связей в жизни человека. Это то, что дает сил», — заметила она. Заворотнюк-младшая также делилась, что испытала сильный стресс, когда узнала о серьезном диагнозе матери. По словам модели, она целый год ничего не могла есть и буквально заставляла себя принимать пищу. Девушка подчеркивала, что в тот период похудела до состояния анорексии. Анна утверждала, что никакие события в мире не сравнятся с болезнью близкого человека, добавив, что сейчас тоже нервничает, но начала полноценно питаться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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