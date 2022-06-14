Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр

Вадим Карасев





На Xbox & Bethesda Showcase студия Obsidian представила Pentiment — игру, идею которой известный геймдизайнер Джош Сойер вынашивал около 30 лет. В социальных сетях Джош Сойер теперь активно рассказывает о проекте, который должен выйти уже в ноябре.

В рамках общения с игроками в Twitter Джош Сойер заметил, что сравнивать игру Pentiment с Disco Elysium, что делают многие журналисты, не совсем правильно. По его словам, команда вдохновлялась Disco Elysium при создании Pentiment не больше, чем любой другой хорошей игрой. Что касается похожих на Pentiment игр, Сойер называет «Night in the Woods, Oxenfree и Mutazione»:

Pentiment больше похожа на Night in the Woods, Oxenfree или Mutazione с легкими элементами RPG и разветвленным повествованием. Я с огромным уважением отношусь к тому, что удалось сделать Disco Elysium, но я не хочу, чтобы люди думали, что Pentiment будет играться также.

Еще один момент, который раскрыл Джош Сойер про Pentiment — это продолжительность игры. В игре будет охвачено 25 лет, а суммарно на ее прохождение игрокам потребуется 15-20 часов.