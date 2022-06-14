Федоров: Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины
08:42 Автор: Виктория Карташева
Россия в перспективе может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Об этом заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Sputnik Латвия.
В среду, 8 июня, Федоро внес на рассмотрение законопроект, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Право отмены постановления он обосновал тем, что по Конституции Россия является правопреемником СССР на своей территории.
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — подчеркнул Федоров.
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По его словам, в случае с Литвой более четко видны нарушения советского закона о решении вопросов, связанных с выходом республик из состава СССР. В частности, для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС был законодательно прописан особый порядок выхода из Советского Союза, добавил он. Также, по мнению депутата, после Литвы подобное развитие событий возможно для Эстонии, Латвии и Украины.
«… После того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — заявил Федоров.
Такие действия должны ликвидировать угрозы от этих постсоветских государств, считает он. При этом признание независимости бывших республик Советского Союза, которые проводят «миролюбивую политику» не будут пересматривать, заключил парламентарий.
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