Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
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Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать

Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Певец Филипп Киркоров избавляется от своей дорогой одежды. Популярный артист разместил объявление на одной из интернет-площадок о продаже своих люксовых нарядов. У поп-короля их накопилось столько, что он решил избавиться от части из них. Причем, продает Филипп Киркоров новые вещи, об этом свидетельствуют бирки на одежде. Их отлично видно на фотографиях, которыми проиллюстрированы объявления. Поклонники могут приобрести куртку оттенка свежей зелени от Philipp Plein за 235 тысяч рублей. Чуть дешевле стоит модный тренч от дизайнера Yohji Yamamoto — 210 тысяч рублей. А кожаная куртка Adidas обойдется своему будущему владельцу в 205 тысяч рублей.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Филипп Киркоров признался, что он неистовый шопоголик, но с недавнего времени дал себе обещание пока не пополнять свой обширный гардероб обновками. Киркоров ничего не покупает, разве что отправляет в шкаф вещи, которые ему дарят друзья. «Приобретение в виде эксклюзивных костюмов и нарядов — это, в первую очередь, инвестиции в шоу, клипы. Вложения в творчество. А не просто «выгулять» на мероприятии или презентации. Может, поэтому я за более чем 30-летнюю творческую жизнь не появился в одном и том же сереньком костюмчике. Не могу себе позволить (даже в мыслях) выйти на сцену сразу из машины, не переодеваясь. Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился», — поделился Филипп Киркоров с kp.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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