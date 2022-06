Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game Pass

Вадим Карасев





В начале этого года состоялся анонс масштабной ролевой игры Flintlock: The Siege Of Dawn. За создание проекта отвечает студия, которая ранее не выпускала столь больших игр — команда A44, известная по игре Ashen. Тем не менее, игра Flintlock: The Siege Of Dawn выглядит довольно многообещающе, о чем рассказали в рамках Xbox & Bethesda Showcase.

В Flintlock: The Siege Of Dawn разработчики обещают обширный игровой мир, продвинутую боевую систему и интересный сюжет. События игры разворачиваются в фэнтезийном мире, где переплетается магия и пороховое оружие. Играть предстоит за девушку, которая с компаньоном Энки стремится отомстить богам, посеявшим хаос в мире.





Разработчики Flintlock: The Siege Of Dawn показали геймплей проекта — его можно видеть ниже. Они отметили, что в ролике демонстрируется лишь малая часть того оружия, которое будет в распоряжении у игроков. Не обойдется главная героиня с компаньоном и без магических способностей.

Кроме боя, в игре обещают интересные исследования обширного мира. Игрокам предстоит путешествовать через разные биомы: от густых лесов и прибрежных укрытий до песчаных траншей и возвышающихся соборов. По заверениям разработчиков, каждая локация полна жизни: есть смертоносные существа, множество врагов и союзников.





Релиз Flintlock: The Siege Of Dawn состоится в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.