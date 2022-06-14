Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game Pass

Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game Pass


В начале этого года состоялся анонс масштабной ролевой игры Flintlock: The Siege Of Dawn. За создание проекта отвечает студия, которая ранее не выпускала столь больших игр — команда A44, известная по игре Ashen. Тем не менее, игра Flintlock: The Siege Of Dawn выглядит довольно многообещающе, о чем рассказали в рамках Xbox & Bethesda Showcase.

В Flintlock: The Siege Of Dawn разработчики обещают обширный игровой мир, продвинутую боевую систему и интересный сюжет. События игры разворачиваются в фэнтезийном мире, где переплетается магия и пороховое оружие. Играть предстоит за девушку, которая с компаньоном Энки стремится отомстить богам, посеявшим хаос в мире.


Разработчики Flintlock: The Siege Of Dawn показали геймплей проекта — его можно видеть ниже. Они отметили, что в ролике демонстрируется лишь малая часть того оружия, которое будет в распоряжении у игроков. Не обойдется главная героиня с компаньоном и без магических способностей.


Watch this video on YouTube

Кроме боя, в игре обещают интересные исследования обширного мира. Игрокам предстоит путешествовать через разные биомы: от густых лесов и прибрежных укрытий до песчаных траншей и возвышающихся соборов. По заверениям разработчиков, каждая локация полна жизни: есть смертоносные существа, множество врагов и союзников.


Релиз Flintlock: The Siege Of Dawn состоится в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game Pass
Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах
Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах
Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham Racing
Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр
Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину
Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину

Топ на сегодня

Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой

Еще по теме

Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
RPG с открытым миром Flintlock: The Siege of Dawn добавят в Game Pass в день релиза
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта