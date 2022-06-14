Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним

Звезда сериалов, актриса Глафира Тарханова после долгого перерыва играет вместе с мужем Алексеем Фаддеевым, который не любит фотографироваться. Глафира Тарханова — не большая поклонница демонстрировать свою личную жизнь. Звезда почти не показывает своих детей и крайне редко публикует снимки с мужем, актером Малого театра, Алексеем Фаддеевым. Супруг артистки категорически против своей публичности и не позволяет Глафире делиться с соцсетях совместными с ним фото. Однако от свежих кадров Алексею выкрутиться не удалось, ведь они стали частью рабочего процесса. Впервые за 17 лет супруги вместе снимаются в кино. Тарханова призналась, что комфортнее, чем с супругом, в кадре ей еще ни с кем не было! Звезда поделилась забавным фото, которое сделала совместно с мужем с высоты птичьего полета.Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев «Как всегда летом в пальто! Главное — любимый муж рядом. Благодаря работе, на фуникулере покатались и точно не замерзли», — поделилась артистка. «Какая вы красивая семья», «Вы с мужем так похожи на этом фото!», «Какие же вы прекрасные, радуете», «Стали забывать, как выглядит ваш муж. Показывайте его чаще!», «Может, скоро и деток ваших увидим?» — обсуждают в Сети трогательный снимок фанаты Тархановой. Напомним, Глафира и Алексей познакомились на съемках фильма «Главный калибр» в 2005 году. Под конец совместной работы Фаддеев сделал Тархановой предложение, которое она без сомнений приняла. «Предложение руки и сердца я получила под афишей «Главного калибра». Не раздумывая, ответила: «Да». Тогда мы денег на шикарный праздник не накопили, занимать не захотели, поэтому из ЗАГСа поехали в ресторан в сопровождении четверых друзей. И сделали один любительский снимок», — вспоминает Глафира.