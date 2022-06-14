Юрий Дудь* выставил на продажу свою московскую квартиру

Вадим Карасев

Российские СМИ предполагают, что Юрий Дудь* продает свою квартиру в Москве за 25 миллионов рублей. В соцсетях было опубликовано объявление о продаже квартиры общей площадью 50 квадратных метров, расположенной на Даниловской мануфактуре. На фотографиях пользователи соцсетей и журналисты узнали интерьеры, в которых предположительно, снимались рекламные интеграции, появлявшиеся в выпусках YouTube-шоу "вДудь".

Автор объявления написал, что причиной продажи стал переезд хозяина недвижимости за рубеж и что "возможна личная встреча с собственником в Испании". Напомним, по информации телеграм-каналов, Дудь, высказавшийся еще в феврале против спецоперации РФ на территории Украины, переехал в Барселону и получил там вид на жительство.









В апреле Юрий Дудь был внесен в список иностранных агентов, что он пытается обжаловать в суде. Свои недавние интервью журналист снимал в разных местах — так, с Олегом Тиньковым он общался в Андорре, с Марией Машковой — в США.

Автор объявления, который назвал себя другом собственника, высказался по поводу слухов так:

Почему настолько сейчас всем интересны личные жизни людей, которые делают свою работу качественно, делают интересные продукты для российского рынка? А получают, мы все знаем прекрасно, какие звания — и завершается дружба с Россией.

Сам Дудь информацию о продаже своей недвижимости пока никак не комментировал.

*Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Маргарита Дорошевич